« King’s Land est une histoire fantastique » affirme Mads Mikkelsen à 20 Minutes. On va le croire sur parole, car le prochain film du charmant comédien danois n’existe pas encore. On sait juste qu’il ne sera tourné qu’en septembre par Nicolaj Arcel qui avait déjà dirigé l’acteur dans A Royal Affair (2012). Et oui, c’est comme ça à Cannes : on fait la promotion de films qui n’existent pas encore.

Qui dit projet, dit secret… et bien des questions posées ce mercredi à l’équipe qui entouraient le sorcier vénéneux des Animaux fantastiques: Les secrets de Dumbledore vu aussi en prof porté sur la bouteille dans Drunk n’obtenaient pour réponse que des laconiques : « Je ne peux pas dévoiler ça » ou « C’est encore sous embargo »… ce qui donnait à la rencontre un côté assez farfelu.

On a tout de même fini par comprendre que King’s Land se déroulera dans le Danemark du milieu du XVIIe siècle autour de la colonisation d’un coin sauvage et d’un soldat solitaire prêt à risquer sa vie dans une quête incertaine. Ce type de rôles semble taillé sur mesure pour Mads Mikkelsen qui s’est brillamment illustré dans ce registre pour Arctic de Joe Penna en 2019 et surtout Le Guerrier silencieux (2010) de Nicolas Winding Refn.

« Je m’attends à un tournage aussi physique que ceux de ces deux films, reprend-il. Mais j’aime bien ça, en baver un peu, parce que cela ajoute à la crédibilité et à l’intensité du personnage. C’est en tout cas important d’attirer l’attention sur ce projet très ambitieux, surtout pour le Danemark. Et Cannes est l’endroit idéal pour cela », insiste-t-il

Et si Mads est là pour en parler cette année, il sera peut-être là pour montrer ce King’s Land à Cannes l’an projet ? Quelques mots ont suffi pour nous mettre l’eau à la bouche. N’est-ce pas la preuve d’un grand talent que de donner envie de voir un film qui n’existe pas encore ?