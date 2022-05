Le premier défaut de The Gray Man, le blockbuster estival de Netflix et film d’action avec Ryan Gosling et Chris Evans ? De dévoiler sa bande-annonce le lendemain de celle du nouveau Mission : Impossible avec Tom Cruise. Le film pâtit directement de la comparaison, mais n’en reste pas moins intéressant. Il s’agit en effet du nouveau projet des frères Russo, les réalisateurs des derniers Avengers​. Du lourd donc. Et Netflix leur a quasiment donné un chèque en blanc pour mettre en scène The Gray Man, le plus gros budget de la plate-forme, à hauteur de 200 millions de dollars.

Gray Man est le nom de code de l’agent de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling). Extirpé d’une prison fédérale par Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), ce tueur opère pendant des années pour le compte de l’agence de renseignement américaine. Sauf qu’il se trouve bientôt, ô surprise (non), dans le rôle de la cible, pourchassé par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien acolyte désormais prêt à tout pour l’éliminer. On repassera pour l’originalité, mais les premières images promettent un divertissement efficace. Et la moustache de Chris Evans.