Entre Viggo Mortensen et David Cronenberg, c’est une histoire qui dure. Une histoire de violence comme l’indique le titre de leur premier film l’un avec l’autre, A History of violence (2005). Une histoire qui s’est ensuite poursuivie avec Les Promesses de l’ombre (2007) et A Dangerous Method (2011), avant que le duo ne se retrouve à Cannes pour Les Crimes du futur, nouvel exemple de l’accord parfait entre le réalisateur et l’acteur où Léa Seydoux et Kristen Stewart trouvent aussi leur place.

Une histoire d’amour différente

« Ce film, c’est une histoire d’amour différente, mais une belle histoire d’amour entre le personnage de Léa Seydoux et le mien », explique Viggo Mortensen à 20 Minutes. Le couple a remplacé le sexe par des performances artistiques où elle tatoue les organes qu’il fabrique dans son corps.

« Il y a eu d’autres films qui ont fait des choses étranges avec la sexualité mais pas toujours avec la profondeur qu’y met David Cronenberg. Il ne montre pas des images seulement pour choquer mais aussi pour provoquer des discussions. » C’est bien évidemment le cas pour ce film clivant et sensuel où l’acteur est, une fois de plus, remarquable dans un rôle où il ressemble comme deux gouttes d’eau au réalisateur.