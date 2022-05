« Tom Cruise est quelqu’un qui aime le cinéma dans tous ses aspects, déclare Jon Hamm à 20 Minutes. Il aime en faire et il aime en parler. » Dans Top Gun : Maverick, qui sort ce mercredi après avoir été présenté à Cannes, le comédien incarne le supérieur hiérarchique du héros. Et il a fort à faire pour mettre au pas cette tête brûlée.

Jon Hamm n’a rien d’un acteur débutant. Découvert dans la série Mad Men, on l’a vu aussi dans Sale temps à l’hôtel El Royale de Drew Goddard. Il a pourtant été impressionné par le professionnalisme de Tom Cruise avec lequel il collaborait pour la première fois.

Un acteur très généreux

« C’est une personnalité hors-norme dont l’énergie qu’il dégage se communique aux autres acteurs et à toute l’équipe, raconte-t-il. Tout le monde sait qu’il travaille sur un film de Tom Cruise et ne peut qu’être excité à cette idée. » Si Jon Hamm reste cloué au sol pendant ce film riche en séquences aériennes impressionnantes, son personnage parvient tout de même à s’imposer à la tête d’une équipe de pilotes turbulents qui le font tourner en bourrique. Surtout le fameux Maverick (« franc-tireur » en français) incarné par Tom Cruise. « Etre dans la confrontation avec lui pour certaines scènes était très amusant, se souvient Jon Hamm. C’est un être humain très gentil en même temps qu’un partenaire généreux. »

Et pourtant, la patience de Maverick est mise à rude épreuve par le chef qu’incarne Jon Hamm d’autant que le héros doit également calmer de jeunes pilotes turbulents chargés d’une mission périlleuse. Parmi eux se trouve le fils de son ami décédé dans le premier Top Gun ( Miles Teller). Mais le charisme de Tom Cruise et son dynamisme lui permettent de triompher de toutes les missions intimes ou militaires. « Le film montre des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires, explique Jon Hamm. On a besoin de ce type d’histoires sans superhéros, ni capes, ni effets spéciaux dans le paysage actuel. Tom Cruise incarne cela à la perfection. »

Si Jon Hamm n’a pas eu l’opportunité de participer à des séquences en plein ciel, il ne le regrette pas. « Rien que d’être près des avions était excitant, avoue-t-il. Et jouer avec Tom aussi. Il est une star de cinéma comme on n’en fait plus aujourd’hui. Je ne vois personne qui corresponde à ce point à cette définition. » Tom Cruise est vraiment épatant. Il est parvenu à se faire admirer par ses pairs comme par les spectateurs. Top Gun : Maverick en constitue un nouvel exemple flamboyant.