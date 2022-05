C’est maintenant connu, il n’y aura pas un mais deux Thor dans le nouveau film, le quatrième, prévu pour le 13 juillet prochain dans les salles. En effet, le Thor interprété Chris Hemsworth découvre avec surprise que son ex-petite amie Jane Foster, jouée par Natalie Portman, peut manier son puissant marteau, le Mjolnir. Mais ils ne seront pas trop de deux, et même plus avec Valkyrie (Tessa Thompson) et Korg (Taika Waititi), pour affronter Gorr, un tueur de dieux à qui Christian Bale prête ses traits.

Mis en scène par Taika Waititi comme le précédent Ragnarok, ce Thor : Love and Thunder s’annonce comme un festival de scènes spectaculaires, de blagues décalées, de guest sars (coucou Russell Crowe en Zeus) mais aussi d’amour. C’est le réalisateur qui le dit : « Le film est fou et en même temps très romantique ».