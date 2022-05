Autant battre le fer pendant qu’il est chaud. Alors que Top Gun : Maverick sort mercredi dans les salles françaises, Tom Cruise et Paramount ont dévoilé la bande-annonce du nouveau Mission : Impossible, l’autre franchise de la star. Aujourd’hui sa plus connue. Sous-titré « Dead Reckoning », ce septième épisode prévu pour l’été 2023 est en fait la première partie d’une aventure qui se clôturera un an plus tard dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part Two. Logique.

Toujours écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, le film continue le travail de Fallout, à savoir mettre l’agent Ethan Hunt face à ses démons (« tu dois choisir un camp »), revisiter des scènes iconiques de la franchise (ici la scène du train du premier épisode), et bien sûr réaliser les cascades les plus spectaculaires possibles (est-ce un oiseau ? Un avion ? Non, c’est Tom sur une moto). Quant à l’histoire, ces premières images laissent entrevoir une technologie qui pourrait « contrôler la vérité, le concept de bien et de mal ». Un nouveau MacGuffin pour faire courir Tom Cruise toujours plus vite.