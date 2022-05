A l’occasion de la sortie mercredi de Top Gun : Maverick, suite du film culte 35 ans après, Tom Cruise a fait un petit tour sur la Croisette et a été accueilli comme un roi, avec avant-première, masterclass et même le passage de la Patrouille de France en son honneur. Il faut dire qu’il n’y en a pas deux comme lui, un acteur à la stature de star, dont l’aura brille toujours après plusieurs décennies de carrière. Allez, avec Leonardo DiCaprio peut-être. Pourquoi Tom Cruise est-il toujours au top ? Le site américain Deadline a posé la question à plusieurs réalisateurs qui ont offert à l’acteur parmi ses plus grands rôles et films.

« Ne rien prendre pour acquis, se donner à 110 % chaque jour »

Et logique de commencer par le dernier en date, Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun : Maverik. « J’ai eu l’occasion de travailler avec un certain nombre d’acteurs qui ont eu beaucoup de succès et de longues carrières, témoigne-t-il. Tom est au-dessus de tous. Il aborde chaque jour avec le même enthousiasme que si c’était son premier film, tout en mettant la même énergie que si c’était le dernier. C’est une bonne attitude. Ne rien prendre pour acquis, se donner à 110 % chaque jour. Je suis étonné qu’après 40 ans de carrière, il aime toujours autant ce qu’il fait et qu’il ne ralentisse pas. Au contraire, il accélère. »

Au début de sa carrière, au début des années 1980, le film Outsiders révèle Tom Cruise au grand public, au milieu d’une bande de jeunes acteurs en devenir : Patrick Swayze, Rob Lowe, Matt Dillon, Emilio Estevez ou Ralph Macchio. Le cinéaste Francis Frod Coppola se souvient avoir été impressionné par sa volonté d’aller à l’extrême dans la création d’un personnage : « Si le rôle demandait une dent ébréchée, il ébrécherait volontiers sa dent. Il est également très athlétique, ce que vous pouvez clairement voir dans la scène où il fait un saut périlleux arrière d’une voiture. Il n’y est pas allé léger. (…) Je ne peux pas dire que j’aurais prédit la suite de sa carrière à l’époque, mais il était déjà un acteur très investi, avec de nombreux talents. »

Oliver Stone abonde, lui qui avait à l’origine écrit Né un 4 juillet et son héros revenu paraplégique du Vietnam : « C’était un tournage difficile sur un sujet difficile. Je me souviens que les scènes à l’hôpital étaient particulièrement dures, mais Tom s’en est sorti. Tom est une personne avec une formidable volonté et une fois qu’il est engagé dans un rôle, il l’est vraiment. »

Un perfectionniste… un psychopathe ?

Pour interpréter l’assassin dans Collateral, Michael Mann voulait Russell Crowe mais lorsque ce dernier décline, le cinéaste va trouver Tom Cruise, même si le rôle est très différent ce qu’il a joué jusqu’ici. « Dans Tom, je vois du Lee Marvin, explique-t-il. Quand Tom se concentre sur un certain type de personne, s’ils sont suffisamment éloignés de lui pour que ce soit excitant, d’être sur une sorte de frontière avec un personnage qu’il peut apprendre à connaître mais qui est très différent de lui, cela devient pour lui une aventure, un défi. Pour jouer Vincent, ce sociopathe, qui croit tout savoir, qui est méthodique et bon dans ce qu’il fait, Tom était donc parfait. C’est un perfectionniste, c’est pourquoi il fait ses propres cascades dans Mission : Impossible. »

« Tom n’est pas encore là par accident »

Mission : Impossible, parlons-en. La franchise est devenue presque l’unique occasion de voir Tom Cruise sur grand écran, avec Christopher McQuarrie derrière la caméra. Depuis qu’ils se sont rencontrés en 2008 sur Valkyrie, que McQuarrie a écrit, ils sont inséparables avec pas moins de quatre épisodes la saga ensemble si l’on compte le diptyque à venir Mission : Impossible – Dead Reckoning. « Une fois, un étudiant en cinéma m’a demandé : "Comment savez-vous que vous avez réussi, que vous êtes au top ?", raconte l’auteur-réalisateur. J’ai répondu : "Vous n’arrivez jamais au bout. Vous le faites. Encore et encore. Activement. Puissiez-vous toujours le faire. Puissiez-vous revenir un jour sur tout ce que vous avez fait et continuer à en faire plus." Tom incarne tout cela. »

Christopher McQuarrie continue : « Il n’y a pas de ligne d’arrivée, pas de pinacle, pas de sommet. Tom applique tout ce qu’il a appris à quelque chose de nouveau, puis l’étudie avec une honnêteté brutale : Où nous sommes-nous trompés ? Où sommes-nous allés ? Comment pouvons-nous l’appliquer à l’étape suivante ? Comment repousser les limites du possible ? Comment créer l’expérience la plus immersive et engageante pour le public le plus large possible ? Comment pouvons-nous faire tout cela en mettant l’accent sur le personnage et l’histoire d’abord ? Tom n’est pas encore là par accident. »