Après le départ surprise de son réalisateur Justin Lin, remplacé par le Français Louis Leterrier, Fast and Furious 10, alias Fast X, continue son tournage, comme en témoignent les nombreux posts Instagram publiés par la star Vin Diesel. Là une photo avec Jordana Brewster, ici une vidéo avec Jason Momoa, méchant de cet avant-dernier épisode. Mais une de ses dernières publications a particulièrement attiré l’attention des fans. En légende d' une photo noir et blanc prise sur le tournage, il écrit : « Réaliser cette promesse faite à Pablo [le surnom qu’il a donné à Paul Walker]. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont encouragés à continuer et à surmonter tous les obstacles. Nous vous rendrons fiers ou nous mourrons en ayant essayé. »

Ce n’est pas la première fois que Vin Diesel évoque la possibilité de faire revenir Paul Walker dans Fast and Furious, enfin son personnage de Brian O’Conner. En effet, il est toujours vivant dans la saga, et est même évoqué dans Fast and Furious 9.

Décédé d’un tragique accident de la route en plein de tournage du 7e épisode, Paul Walker avait été remplacé par son frère Cody Beau pour les derniers plans du film. Peut-être qu’il en sera de même pour ce Fast X, prévu dans les salles le 24 mai 2023.