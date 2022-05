« Cannes est le meilleur endroit pour montrer des films », lance Park Chan-wook à 20 Minutes. Il est vrai que depuis Old Boy, Grand prix du jury de Quentin Tarantino en 2004, il a été assidu sur la Croisette. Thirst, ceci est mon corps, prix du jury d’Isabelle Huppert en 2009, puis Mademoiselle en 2016, il a aussi été juré en 2017 ! C’est un peu une histoire d’amour, d’amour vache certes, mais d’amour quand même entre le Festival de Cannes et le cinéaste coréen.

Thriller et love story

Le voilà qui revient pour la cinquième fois avec Decision To Leave… Ce qu’on peut en dire sans spoiler ? Que cette histoire d’amour vénéneuse commence comme un thriller puis surprend constamment par son intelligence et sa sensualité. La relation entre un policier sagace et une mystérieuse femme chinoise qu’il suspecte d’avoir tué son mari a de quoi tenir le spectateur en haleine pendant deux heures de projection. Le génie du cinéaste et son sens de la mise en scène virtuose prennent une forme inattendue dans cette œuvre encore plus subtile que ses précédents films.

« Contrairement à ce que pensent les gens, je mène en Corée du sud une existence aussi tranquille que celle d’un fonctionnaire, explique le cinéaste. Ma vie quotidienne est ordinaire et venir à Cannes m’apporte un peu d’excitation. » Comme la découverte de son nouveau film procure la même sensation aux festivaliers qui l’attendaient avec impatience. Le cinéma de Park Chan-wook est toujours excitant et Decision To Leave ne fait pas exception. On se laisse prendre avec délice dans ses filets.