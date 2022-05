Idris Elba, Tilda Swinton, George Miller, la belle affiche ! Le créateur des Mad Max et ancien président du jury 2016 est de retour à Cannes pour Trois mille ans à t’attendre qu’il présente hors compétition. Idris Elba joue un génie sortant d’un flacon pour concrétiser les vœux de avec Tilda Swinton, une historienne solitaire spécialisée dans les contes et légendes. Les deux stars, sublimes, entouraient vendredi soir leur réalisateur pour la montée des Marches et la première présentation d’un conte à la fois féerique et romantique. Cette belle histoire est en effet celle de la rencontre entre deux êtres qui n’ont pas grand-chose en commun, mais qui rivalisent de classe et de charisme pour apprendre à se connaître.

Mythes et modernité

Le film joue malicieusement sur des mythes anciens et emporte le spectateur dans le passé pour découvrir la vie passée du génie. Idris Elba rend le personnage aussi mystérieux que sexy dans cette version très différente de l’Aladdin animé des studios Disney. Tilda Swinton, magnétique, se laisse envoûter et nous aussi ! On comprend que le retour de George Miller ait autant surpris que charmé un public cannois heureux de voir tant de talents conjugués.