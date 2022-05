A l’origine, le réalisateur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, The Boys) aurait voulu que son film, alors intitulé Skulls, soit promu sans aucune mention à la franchise Predator et que les spectateurs et spectatrices aient la surprise une fois en salle. Mais impossible de garder un secret à notre époque, et il est donc avéré que Skulls, devenu entre-temps Prey, est une nouvelle entrée dans la franchise Predator, qui compte déjà quatre itérations et deux « versus Alien ». Prey se présente comme une préquelle, située il y a 300 ans aux temps des Comanches, avec une jeune guerrière qui doit protéger sa tribu de la menace d’un Predator.

Le premier teaser, dévoilé lundi, donne le ton, et il faut avouer qu’il y a quelque chose d’excitant à voir une jeune humaine seulement munie d’un arc affronter le plus grand guerrier de l’espace et sa technologie avancée. Le match est-il déjà plié d’avance ? Pas sûr, et réponse cet été, plus précisément le 5 août, sur la plate-forme Disney+.