Léa Seydoux sera la nouvelle Emmanuelle pour la réalisatrice Audrey Diwan

Après avoir décroché le Lion d'or à la Mostra de Venise avec L’Evénement et le César du meilleur espoir féminin pour son actrice Anamaria Vartolomei, la réalisatrice française Audrey Diwan va réaliser son troisième film, et son premier en anglais. Il s’agira encore d’une adaptation de classique de la littérature, mais pas n’importe lequel puisqu’elle va porter sur grand écran Emmanuelle, le célèbre roman érotique d’Emmanuelle Arsan de 1967.

Tout le monde se souvient du film culte, ou nanar c’est selon, réalisé par Just Jaeckin avec Sylvia Kristel en 1974, qui avait donné lieu à une dizaine de suites et dérivés. Pour incarner la nouvelle Emmanuelle, Audrey Diwan a choisi Léa Seydoux, que les spectateurs et spectatrices retrouveront d’abord dans Les Crimes du futur présenté au festival de Cannes et en salle le 25 mai prochain.