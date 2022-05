Festival de Cannes EN DIRECT : Les stars vont grimper les marches... La cérémonie débute à 19h...

18h12 : Toujours pas de stars en vue, mais ça ne saurait tarder

Les stars se font encore attendre. Normal, elles sont toujours les plus longues à se préparer. Du côté des Français, on est sûr de voir l'équipe de Coupez, le film de Michel Hazanavicius, qui fait l'ouverture du festival : Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi... Et du côté des stars hollywoodiennes, on attend Forest Whitaker, qui va recevoir une palme d'honneur. Mais pas Tom Cruise, qui n'arrive que demain. Ni Virginie Efira, qui est déjà dans la salle et qui répète son speech après avoir tenu les réseaux sociaux du festival toute la journée.

UNE JOURNÉE AVEC VIRGINIE EFIRA ! LE TAKE OVER ÉVÉNEMENT, c'est parti ! Ce 17 mai, l’actrice anime les comptes Facebook et Instagram du Festival en story jusqu'à son arrivée sur scène pour présenter la Cérémonie d’ouverture du 75e Festival de Cannes ! #Cannes2022 pic.twitter.com/SbWBYXKyuD — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 17, 2022

Autre certitude, comme le veut le protocole, c'est le jury de Vincent Lindon qui fermera la marche avant le début de la cérémonie.