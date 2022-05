La star de la journée, c’est elle : Virginie Efira est la maîtresse de cérémonie de la 75e édition du Festival de Cannes et elle devrait être éblouissante, habillée par Yves Saint Laurent, pour l’ouverture du festival à 19h sur France 2.

La très charismatique MC va tour à tour présenter les membres du jury de Vincent Lindon, remettre la Palme d’or d’honneur à l’acteur américain Forest Whitaker, déclarer le 75e festival ouvert et lancer la projection de Coupez !, la comédie de zombies signée Michel Hazanavicius qui fait l’ouverture du festival (et qui sort en salle en même temps). « Je fais essayer de faire court » a promis la comédienne.

Réseaux sociaux et cinéma

Mais qui dit MC dit aussi CM. Cette première journée marathon avant la cérémonie, l’actrice va la passer comme community manager des réseaux sociaux du festival (Instagram et Facebook), afin de dévoiler tous les préparatifs.

Les festivités seront loin d’être terminées ce soir pour l’actrice belge habituée de Cannes (elle était en compétition l’an passé avec Benedetta de Paul Verhoeven et y a été remarquée en 2019 pour Sibyl de Justine Triet). Cette année encore, elle défend deux films (hors compétition) : Don Juan de Serge Bozon où elle incarne une séductrice qui brise le cœur de Tahar Rahim (dans la section Un certain regard) et Revoir Paris d’Alice Winocour où elle joue une rescapée d’attentat (à la Quinzaine des réalisateurs).

Le 28 mai, à 20h30 (après le JT), Virginie Efira sera de nouveau sur scène et sur France 2 pour la cérémonie de clôture. Hier au 13 heures de cette même chaîne, elle annonçait « ne pas avoir encore le trac mais que cela pourrait venir le jour même ». Alors que le tapis rouge sera déroulé ce matin à 10h30, on espère qu’elle aura gardé sa sérénité avant ce moment tant attendu par tant de cinéphiles.