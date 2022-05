Des stars, des stars et encore des stars. Dès le début du Festival de Cannes ce mardi vers 18h, les Marches vont recueillir les foulées les plus prestigieuses et ce jusqu’au 28 mai, quand le jury présidé par Vincent Lindon remettra la Palme d’or à son film préféré. Cette 75e édition a prévu de faire le plein de vedettes françaises mais aussi de grands noms hollywoodiens que le Covid-19 avait tenus éloignés de la Croisette depuis deux ans. Thierry Frémaux et Pierre Lescure accueillent vraiment du beau monde en 2022.

Ça va commencer fort dès l’ouverture avec Romain Duris, entouré de Bérénice Béjo et Michel Hazavanius pour Coupez !, savoureuse comédie autour d’un tournage de film d’horreur. Les deux derniers auront peut-être une pensée pour The Artist, dont Cannes a lancé la carrière internationale en 2011, avant d’ouvrir un bal où les invités ont de quoi faire tourner la tête des fans du 7e Art.

Le retour des Américains

Deux Tom sinon rien. Tom Cruise revient à Cannes le 18 mai pour la première fois depuis Horizons lointains de Ron Howard en 1992 ! Il présente à la fois Top Gun: Maverick , la suite des aventures du pilote casse-cou, et une master class en hommage à sa carrière. On prédit une belle émeute. Tom Hanks ne sera pas en reste quand il foulera le tapis rouge pour Elvis de Baz Luhrmann. Anne Hathaway et Anthony Hopkins accompagneront James Gray pour Armageddon Time. Idris Elba et Tilda Swinton, la classe multipliée par deux, feront la joie des photographes pour Trois mille ans à t’attendre de George Miller tandis que Kristen Stewart et Viggo Mortensen entoureront David Cronenberg pour Les Crimes du futur. Léa Seydoux, enfin présente après avoir été privée de Cannes l’an dernier pour cause de Covid-19, les accompagnera comme un trait d’union entre Hollywood et Paris.

Du côté français, c’est aussi la fête avec les présences de Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Jean Dujardin, Vincent Lacoste et Pierre Niney qui viendront présenter des films alléchants. Bien que sans film à Cannes, on aura quand même l'honneur de la présence d'Agnès Jaoui, Rossy de Palma, Julia Roberts (qui remettra un prix), Forest Whitaker (honoré mardi soir par une Palme d’honneur) et Javier Bardem pour faire battre les cœurs des cinéphiles pendant ces deux semaines. Tout le monde se réjouit de se retrouver (enfin) en présentiel pour célébrer le cinéma sous le regard lumineux de Virginie Efira, charismatique maîtresse de cérémonie. On a hâte d’y être pour partager la fête avec vous.