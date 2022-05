Bérénice Béjo et Romain Duris n’y vont pas avec le dos de la cuillère dans Coupez ! de Michel Hazavanicius. Le duo fait partie de l’équipe d’un film de zombies que suit cette comédie dynamique aussi riche en gags qu’en surprises qui offre une joyeuse ouverture au Festival de Cannes.

Plan séquence de 35 minutes

« Ce n’est pas qu’une parodie de films de genres, confie Romain Duris à 20 Minutes. C’est aussi un tour de force avec un plan séquence de 35 minutes. » Cette première scène, tournée en un plan sans couper la caméra, va laisser bien des spectateurs perplexes mais elle est indispensable pour profiter de la suite de gags qui la prolonge.

« On avait peur de ne pas y arriver car on était nombreux, raconte Bérénice Béjo mais Michel demeurait d’un calme olympien. » Le cinéaste a eu bien raison de faire confiance à sa troupe composée aussi de Finnegan Oldfield, Jean-Pascal Zadi, Grégory Gadebois et sa propre fille, Simone Hazanavicius, qui fait de brillants débuts à l’écran. Cette séquence virtuose qui prend tout son sel dans la seconde partie du film est une pure réussite.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by Caroline Vié (@caroklouk2)



« Ce n’était pas évident de se plier aux exigences des effets spéciaux, reconnaît Bérénice Béjo, d’autant plus que je dégomme des morts-vivants à tours de bras au bout de quinze minutes. » Il suffisait d’une erreur en plein milieu du plan pour devoir tout recommencer de zéro ! « On sentait parfois comme une petite panique », se souvient Romain Duris. Le jeu en valait largement la chandelle ce dont le public et les festivaliers pourront juger sur pièces en découvrant Coupez ! , son équipe de tournage un brin dépassée et ses morts-vivants affamés.