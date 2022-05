Tom Cruise, Cate Blanchett et Pierre Niney, tel est le trio que vous rêvez de voir vous accompagner au sommet des marches du Palais des festivals. La star de Top Gun arrive en tête de ce classement. A la question « avec quelle star souhaiteriez-vous monter les marches à Cannes ? », Un quart des lecteurs de 20 Minutes ayant répondu à notre sondage en a fait son cavalier idéal, la preuve que le festival a eu raison de l’inviter.

Pour Rachel, par exemple, ce serait vraiment « la classe de le faire avec cet acteur de légende ».

Pierre Niney, « quelqu’un qui à l’air de mettre à l’aise »

A propos de Cate Blanchett (plébiscitée même si elle ne devrait pas être des festivités cette année), Martine loue « son élégance, son intelligence, son engagement humanitaire et pour la protection de la planète, son féminisme et aussi son immense talent ». Cristina estime de son côté que « cette actrice est au-dessus de toutes les autres au niveau de son charme, sa beauté, son intelligence, très humaine et authentique… »

Léa adorerait « partager la montée des marches avec Pierre Niney. Au delà d’un plaisir pour les yeux, un humour, une répartie pour passer un bon moment, voilà quelqu’un qui à l’air de mettre à l’aise. On devine son accessibilité avec les idées qu’il défend sur les réseaux sociaux et sur Youtube. » Léa rêve aussi de « pouvoir parler de son rôle dans Mascarade avec François Cluzet et Isabelle Adjani ». Mieux vaut la prévenir qu’elle n’en aura pas le temps : le tapis rouge ne compte que 24 marches…

Viennent ensuite Anne Hataway, Vincent Lindon et Kristen Stewart

Anne Hathaway, « ça me va », lance de son côté Ancistrus, de manière assez triviale. Pour Valérie, ce serait Vincent Lindon « évidemment, définitivement, un géant ». Camille penche plutôt pour Kristen Stewart « parce qu’elle fait toujours sensation sur le tapis rouge, tant par ses looks que par ses chaussures qu’elle préfère plates plutôt que des talons ! Et puis quel charisme ! »

Autres stars citées une fois par les lecteurs de 20 Minutes : Adèle Exarchopoulos, Noomi Rapace, Tom Hanks, Forest Whitaker, Marion Cotillard, Julia Roberts et Isabelle Adjani. Eric choisirait plutôt sa femme : « Elle est infirmière, mère de deux enfants et je l’aime ! » Tandis qu’Olivier demande « et quelle star voudrait monter les marches avec moi ? » On va faire passer son message aux organisateurs, promis.