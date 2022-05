Il n’y a pas grand-chose de commun entre Caleb Landry Jones tel que 20 Minutes l’a rencontré à Cannes en juillet dernier et le personnage inquiétant qu’il incarne dans Nitram de Justin Kurzel. La performance de l’acteur de 32 ans n’en est que plus impressionnante quand il se glisse dans le rôle du tueur qui lui a valu un Prix d’interprétation sur la Croisette en 2021.

Ce film dérangeant inspiré du Massacre de Port-Arthur survenu en Tasmanie en 1996 est très surprenant pour un public qui n’a jamais entendu parler du drame. « C’était mon cas et le scénario m’a glacé », confie le comédien à 20 Minutes. Il n’est pas le seul : le public cannois est resté sous le choc après la projection.

Une forme d’empathie

En costume très élégant, le jeune homme au visage d’ange, à la voix douce et au regard clair, fait montre d’une gentillesse apaisante à mille lieues du taré qu’il incarne. « Je n’ai pas craint de me lancer dans l’aventure car j’étais certain de savoir faire la part des choses entre le jeu d’acteur et la vie, admet-il. Nitram est un garçon paumé pour lequel, sans excuser ses actes, j’ai essayé de faire ressentir une forme d’empathie. »

Le spectateur est partagé entre la crainte et la tendresse pour ce garçon inadapté au monde qui l’entoure au point de sombrer définitivement quand son principal soutien, une femme plus âgée qui l’a pris sous son aile, lui est retiré. « C’est un film qui parle de différence et d’exclusion et pas seulement de morts violentes. C’est en cela que le projet m’a attiré », martèle Caleb Landry Jones qui est aussi un musicien réputé. Il s’est plongé dans des archives sur son sujet pour bâtir sa prestation qu’il souhaitait « ne jamais rendre caricaturale ».

Un rôle marquant

Justin Kurzel, réalisateur des Crimes de Snowtown et d’Assassin’s Creed a offert son premier rôle principal au comédien apparu notamment dans Get Out de Jordan Peele. « Je ne m’attendais pas à un tel degré d’implication, reconnaît Caleb Landry Jones. J’ai été surpris par l’impact que cette plongée dans le cauchemar a eu sur moi. » Le personnage de Nitram (« Martin » en verlan) a marqué l’acteur en profondeur.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by Caroline Vié (@caroklouk2)



« Après le tournage, j’avais besoin de légèreté au point que je me suis enfermé plusieurs semaines à regarder des émissions de cuisine à la télé. Je ne suis pas certain que j’accepterai un rôle aussi intense de sitôt mais je suis fier de ce film. » Sa performance hante durablement le public qui comprend pourquoi le jury de Spike Lee l’a distingué.