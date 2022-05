Le second film entièrement consacré au personnage de Doctor Strange, alias Stephen Strange, est sorti au cinéma le mercredi 4 mai. Qui dit nouveau film Marvel dit casse-tête. Tous les films et séries du MCU sont liés entre eux. Pour bien comprendre les aventures du sorcier suprême, il faudrait donc voir ou revoir certains classiques. Le premier volet de Doctor Strange, bien sûr, mais aussi le dernier film Marvel en date, Spiderman No Way Home. Il est aussi indispensable d’avoir en tête plusieurs de la série Avengers : L’ère d’Ultron, Infinity War et Endgame. Pour corser le tout, ajoutons à cela les séries disponibles sur Disney+… WandaVision, What If ? et Loki participent à la compréhension de l’intrigue.

Vous n’avez pas envie de tout voir ou revoir ? On vous comprend. Heureusement, 20 Minutes vous fait un résumé de tout cela. Attention, ça spoile…

Pour bien comprendre les personnages

Évidemment pour comprendre comment Stephen Strange est devenu un sorcier, il faut avoir vu Doctor Strange 1. Ce brillant neurochirurgien a perdu l’usage de ses mains dans un accident. Pour essayer de guérir, il part apprendre les arts mystiques et devient en fin de compte le sorcier suprême. Voilà, ça c’est l’origine du personnage. Pour savoir ce qui lui est arrivé juste avant le deuxième volet, ça se passe dans le dernier Spiderman en date. Benedict Cumberbatch qui incarne Stephen, vient en aide à l’homme araignée dont l’identité a été dévoilée. Il va lancer deux sorts qui vont fragiliser les frontières du multivers. Dans Doctor Strange 2, il va donc devoir faire face aux conséquences des modifications de l’espace-temps.

L’autre personnage clé de ce nouveau film est Wanda. L’héroïne apparaît pour la première fois dans Avengers : l’ère d’Ultron, où elle va passer du côté des méchants terroristes (mais avec de bonnes raisons d’être colère) à celui des Avengers (parce que la colère ne mène nulle part). Dans la formidable série WandaVision, on la suit après le meurtre de son amoureux Vision par Thanos. Elle prend en otage toute une ville où elle contrôle tout et se fabrique, grâce à ses pouvoirs hors du commun, sa vie parfaite avec ses jumeaux et Vision ressuscité. Elle embrasse son destin de sorcière rouge, destinée à détruire le monde, après avoir battu la sorcière Agatha Harkness, qui se cachait sous l’identité d’une de ses voisines. Vision et ses enfants disparaissent mais Wanda entend un des jumeaux coincés dans un autre univers. Elle se plonge alors dans l’étude du livre de magie noire Darkhold. La Sorcière rouge revient donc dans Doctor Strange 2.

Pour être parfaitement au point sur le multivers

Dans la série What if ?, on explore des réalités alternatives liées aux personnages Marvel. Dans cette série on a une Wanda qui est zombie et qui se fait tuer par Ultron et un Doctor Strange qui n’a pas perdu ses mains mais son amante. Il va alors devenir maléfique et détruire son double bienfaisant. Mais à la fin de la série, il se dédouane en terrassant Ultron avec certains Avengers. S’agirait-il d’un teaser de ce deuxième volet ?

La série Loki débute quant à elle au moment où les Avengers modifient la réalité dans Infinity War. Loki disparaît avec le Tesseract dans un autre univers. Sous la menace du Time Variance Authority, il doit rétablir l’ordre chronologique en arrêtant une version de lui-même, Sylvie, qui bouleverse l’univers. Sylvie va malheureusement tuer « Celui qui est resté », une version de Kang le Conquérant qui connaît le passé et le futur. Résultat : une nouvelle guerre des multivers.

Tout ça pour dire qu’au milieu de ce joyeux bazar, Doctor Strange 2 est une étape essentielle de la nouvelle ère de l’univers Marvel.