Les petites créatures jaunes sont enfin de retour. Les Minions 2: il était une fois Gru, suite très attendue du film d'animation qui a connu un succès mondial en 2015, sera projetée en avant-première lors de la soirée d’ouverture du Festival international d'Annecy, ont annoncé ce mardi les organisateurs.

Créé en 1960, le Festival d’Annecy est le rendez-vous majeur du cinéma d’animation dans le monde, tout comme son marché international qui réunit chaque année les plus grands studios dédiés à l’image animée.

Les premières images de « Buzz l’éclair » et « Spiderman »

Après deux ans de pandémie, ce festival revient à son format habituel du 13 au 18 juin et promet « un feu d’artifice de créativité et de diversité ». La sélection 2022 « veut témoigner de la vitalité du cinéma d’animation » avec une sélection officielle de dix films, dont Charlotte d’Eric Warin et Tahir Rana (Belgique/Canada/France), qui évoque la peintre juive-allemande Charlotte Salomon décédée à Auschwitz à l’âge de 26 ans. Goodbye, DonGlees ! d’Atsuko Ishizuka (Japon), Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto (France/Italie), Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (France/Luxembourg), sont aussi en sélection.

Le Festival d’Annecy 2022 présentera aussi les premières images de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part One), Le Chat Potté 2 : la Dernière Quête, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, ainsi que Buzz l’éclair des studios d’animation Pixar en avant-première mondiale.