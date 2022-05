Quel film réussi que Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi . Le réalisateur de la trilogie Spider-man commencée en 2002 offre à Benedict Cumberbatch un rôle plus grand que nature. Ce dernier est plus que jamais à l’aise dans la peau du sorcier aux pouvoirs quasi infinis qui passe d’univers en univers dans l’espoir de sauver le monde (ou faut-il dire les mondes ?).

Ce qui est parfaitement au point c’est que ce festival de scènes spectaculaire semble en mesure de satisfaire tous les publics quels que soient leurs intérêts. 20 Minutes explique quels fans vont se régaler (sans spoiler bien sûr !).

Les fans de Benedict Cumberbatch

Qui aime Benedict Cumberbatch va avoir l’impression que le film a été conçu pour son plaisir. L’acteur ne nous a pas menti en révélant que Doctor Strange évolue dans le film qui pourrait être sous-titré « 50 nuances de Benedict ». Le comédien maîtrise le personnage dans toutes ses incarnations et il connaît beaucoup de changement(s).

Les femmes des super-héroïnes

Pas question pour les super-héroïnes de laisser la vedette aux messieurs

Les femmes sont à l’honneur dans ce nouvel opus. Elizabeth Olzen, Rachel McAdams et la découverte Xochitl Gomez rivalisent de talent pour botter des fessiers et ça fait plaisir à voir. Elles se montrent redoutables avec juste ce qu’il faut de fragilité pour ne pas être caricaturales.

Les fans de Sam Raimi première période

Les amoureux d’Evil Dead et de ses suites seront en liesse. Le cinéaste retrouve ses premières amours avec des créatures pas vraiment recommandables, des effets spéciaux un brin gore et un goût poussé pour le burlesque macabre. Il y a même une apparition surprise de Bruce Campbell, héros d’Evil Dead, qui s’autoparodie avec délice (ne pas partir avant la toute fin du générique).

Les fans de Sam Raimi deuxième période

Sam Raimi l’avait montré avec ses trois Spider-Man : il possède un vrai don pour mêler spectaculaire et sentiments. Certaines séquences de ce deuxième Doctor Strange se révèlent vraiment touchantes entre deux bons moments de grosses bastons qui déménagent car l’action n’arrête pratiquement pas. On en prend vraiment plein les yeux.

Les fans de belles images

Les affrontements spectaculaires ne sont pas la seule raison pour se laisser emporter. Sam Raimi offre aussi de fort beaux passages oniriques en promenant le spectateur dans le Multivers. Queques belles idées purement visuelles viennent chatouiller ses mirettes et sont soulignées par une partition épique de Danny Elfman.

Les fans de Marvel (et les autres)

Comme toujours, les spécialistes de Marvel pourront saisir toutes sortes de détails faisant référence à toutes les formes de ces univers (même l’animation est représentée). Le public qui découvre ce monde n’a pas été négligé. Il peut s’y retrouver sans souci car l’histoire a été aussi pensée pour lui. Tout le monde peut se régaler avec ce divertissement réjouissant.