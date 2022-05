Benedict Cumberbatch retrouve le rôle-titre du sorcier omnipotent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. C’est la sixième fois qu’il se glisse dans la peau du personnage depuis 2016. « Je l’ai apprécié dès que j’ai commencé à l’incarner malgré son arrogance et son ego, confie-t-il à 20 Minutes. J’adore le jouer. »

Le personnage connaît de profondes évolutions dans ces nouvelles aventures signées par le réalisateur de la trilogie Spider-Man débutée en 2002. « Il doit se battre et subir des expériences traumatisantes pour évoluer vers ce qu’il deviendra à la fin de ce film, » précise le comédien qui semble s’être vraiment attaché à ce personnage aussi fascinant que mystérieux.

Fragile et cool

« Il a un côté fragile et la faculté d’apprendre, un merveilleux sens de l’humour et un costume vraiment cool », précise Benedict Cumberbatch. Tout cela va être mis à mal dans des péripéties qui entraînent les personnages dans divers mondes parallèles, de quoi les faire réfléchir sur leurs missions et leur raison d’être. « La façon dont il évolue est bien plus complexe dans cet opus », précise Benedict Cumberbatch qui s’est régalé à jouer de toutes les nuances de son talent pour donner vie à cet être exceptionnel. « Le fait que ce soit complexe est très excitant pour moi, je n’aime pas avoir l’impression de n’avoir aucun défi : c’est l’un des bonheurs de ce rôle que de pouvoir le faire avancer et de changer avec lui. »

Benedict Cumberbatch s’est même fait aux effets spéciaux qui lui semblaient peu naturels quand il a créé le rôle en 2016. « Evidemment, vous commencez par vous sentir idiot quand vous volez suspendu à des câbles, que vous voyez des adultes qui vous regardent depuis le sol et que vous vous demandez à quel point vous êtes ridicule, se souvient-il. Mais le résultat est toujours remarquable. »

Quoi de neuf Doctor ?

Au point que l’acteur est prêt à retrouver Doctor Strange quand l’occasion lui en sera donnée et à veiller sur l’évolution du (super) héros. « Je suis attentif à préserver le personnage pour les fans mais aussi pour moi, précise-t-il. Je veux qu’il soit important mais cela n’est pas essentiel tant que je fais avec lui de choses qui me semblent dignes de la chance qu’on m’a donnée de l’incarner. » Personne ne semble plus capable que Benedict Cumberbatch de lui donner vie.