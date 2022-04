On connaît enfin la date de sortie aux Etats-Unis. The Ballad of Songbirds and Snakes, le prequel de la saga Hunger Games, sortira le 17 novembre 2023 outre-Atlantique, pour Thanksgiving. L’information a été dévoilée jeudi par Lionsgate lors du CinemaCon à Las Vegas, rapporte notamment Variety.

Ce nouveau volet se déroulera plusieurs décennies avant les Hunger Games de Katniss (incarnée par Jennifer Lawrence dans la trilogie), et sera l’adaptation du roman La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur de Suzanne Collins sorti en 2020.

Le film se penchera ainsi sur le destin du jeune Coriolanus Snow, le futur président tyrannique Snow, qu’interprète Donald Sutherland dans Hunger Games. Le casting n’est pas encore connu, hormis le réalisateur Francis Lawrence, comme l’affirme le site Allociné.