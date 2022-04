Vous vous souvenez de la saga Arthur et les Minimoys ? Le nouveau film dérivé devrait alors vous surprendre… Un spin-off intitulé Arthur, malédiction, réalisé par Barthélémy Grossmann, scénarisé et produit par Luc Besson, sortira le 29 juin prochain.

Et comme le dévoile le premier teaser ce jeudi, on est très loin du conte pour enfants. Car c’est bel et bien dans une version plus horrifique que devrait revivre l’univers d’Arthur.

« Un piège machiavélique et mortel »

Tourné caméra à l’épaule, façon found footage, l’histoire se déroulera sur les lieux du film originel, tel que l’explique le synopsis officiel, relayé par BFMTV : « Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar… », est-il écrit. Une deuxième bande-annonce devrait en dire plus le 13 mai prochain.