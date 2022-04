Elle est une romancière à succès. Il est un richissime méchant avide de pouvoir. Les personnages qu’incarnent Sandra Bullock et Daniel Radcliffe dans Le Secret de la Cité perdue d’Aaron et Adam Nee crapahutent dans la jungle à la recherche d’un trésor. Channing Tatum et Brad Pitt se joignent à eux pour ce film bourré d’humour et d’action.

« Je crois qu’un bon film d’aventures est quelque chose qui entremêle des tas de tons différents, confie Daniel Radcliffe à 20 Minutes. Il doit y avoir de l’action et une histoire qui avance tout le temps. Pour moi, il faut qu’on ressente un vrai danger, un vrai péril dans lesquels sont pris les personnages. » Le Secret de la cité perdue correspond parfaitement à cette description. Les héros en bavent dans la jungle et les acteurs n’ont pas été en reste comme ils nous l’ont confié.

En talons et en costumes

« Le plus dur a été de porter des talons hauts pendant trois mois dans la jungle, raconte Sandra Bullock. Je le paye encore physiquement mais c’était une bonne décision car cela ajoutait à la comédie. » En survêtement rose à paillettes juchée sur ces chaussures malcommodes, la comédienne est fort drôle avec son allure de citadine paumée qui se découvre des ressources inattendues dans l’adversité. Daniel Radcliffe est tout aussi amusant sous des costumes élégants pas vraiment adaptés à la chaleur. « Au départ, les réalisateurs imaginaient que nous allions avoir ce personnage très cool, tout le temps imperturbable et j’ai fini par leur dire qu’il fallait oublier que c’est un être humain sans transpiration ! La transpiration finit toujours par arriver. »

Le rythme du film est endiablé autour des deux acteurs sans oublier leurs partenaires qui se sont mis à l’unisson de leur délire. « L’alchimie et la dynamique entre les personnages sont capitales, insiste Sandra Bullock. Quand ça fonctionne, c’est vraiment marrant à regarder. » Voir Brad Pitt aventurier casse-cou donner des leçons de survie à Channing Tatum dans la peau d’un beau gosse, acteur ringard et plein de bonne volonté, se révèle très réjouissant. Toutes et tous jouent la surenchère pour provoquer le rire dans des décors magiques.

Le Secret de la cité perdue n’a d’autre prétention que de faire passer un bon moment en compagnie d’interprètes charismatiques. Ce film d’aventures aux péripéties rocambolesques et aux gags nombreux remplit efficacement ce contrat.