Quel film succédera à Titane pour la Palme d’Or ? Le Festival de Cannes, du 18 au 27 mai, a dévoilé la sélection de films qui seront en compétition pour cette 75e édition. Pierre Lescure, président du Festival, et Thierry Frémeaux, délégué général, ont dévoilé les 18 films en lice, on trouve parmi eux Tori et Lokita des frères Dardenne, Stars at Noon de Claire Denis, Frères et Sœur d’Arnaud Desplechin, Armageddon Time de James Gray ou Les Crimes du Futur de David Cronenberg.

Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté légalement son pays, sera en compétition officielle au Festival de Cannes (pour la troisième fois) avec Zhena Chaivkovskogo un film historique autour du compositeur Tchaïkovski, a annoncé ce jeudi Thierry Frémaux.

Le fim d’ouverture sera Z (comme Z) de Michel Hazanavicius. Hors compétition, seront présentés les films Elvis de Baz Luhrmann, Mascarade de Nicolas Bedos ou Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski, avec Tom Cruise.