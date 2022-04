« On va vous décortiquer, on est les Crevettes pailletées », ce cri de guerre est inoubliable depuis 2019. La Revanche des Crevettes Pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govare approfondit l'humour et la gravité du premier volet, succès surprise avec près de 600.000 spectateurs en salle. Le club de water-polo gay vit de nouvelles aventures plus dangereuses en Russie où il est confronté à une homophobie galopante.

« Le rire est toujours présent, précise le coréalisateur Cédric Le Gallo à 20 Minutes, mais le succès du premier film nous a prouvé que le public était prêt à nous suivre sur un registre plus grave, voire militant. » Bien que les Crevettes soient toujours délirantes, elles craignent pour leurs carapaces de devenir la cible de milices anti homosexuels ou d'être envoyées en thérapie de conversion.

Politique n’est pas un gros mot

Aux Crevettes Pailletées historiques (même Alban Lenoir, dont le personnage décédait à la fin du premier film, revient pour quelques flash-back) s’ajoute un banlieusard qui découvre à son grand dam qu’il a été intégré dans une équipe gay alors qu’il refuse d’admettre qu’il l’est lui-même. « Il n’était pas question pour nous de livrer une resucée de notre précédent film, insiste le coréalisateur Maxime Govare, mais d’aller plus loin pour parler d’homophobie. On assume de signer une comédie politique, ce qui n’est pas un gros mot ! » Le film prend un sens encore plus fort quand on sait qu’il a été tourné en Ukraine.

Les Crevettes ne se sont pas endormies sur leurs paillettes. Ce film où l’aventure et le suspense trouvent aussi leur place, offre une belle ode à la différence portée par des comédiens à l’intense générosité. On aimerait bien voir ces sympathiques crustacés revenir nous décortiquer dans une nouvelle suite.