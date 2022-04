Gaspar Noé s’est offert un acteur inattendu pour Vortex : Dario Argento, le mythique réalisateur de films fantastiques. A 81 ans, il y fait ses débuts devant la caméra en donnant la réplique à Françoise Lebrun, l'héroïne de La Maman et la Putain de Jean Eustache, dans le rôle de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer et d' Alex Lutz dans celui de son fils toxico.

« Gaspar m’a aisément convaincu d’accepter le rôle, explique Dario Argento à 20 Minutes. J’ai trouvé facile de jouer la comédie sous sa direction. » Dans un appartement parisien, le couple est de plus en plus séparé par le mal dévorant dont est atteinte la vieille dame. L’écran se divise en plusieurs parties, selon la technique du split-screen, pour symboliser leur éloignement progressif.

Un rôle sur mesure

« A mon âge, évidemment, le sujet me parle et cela d’autant plus que j’ai récemment perdu mon ex-compagne Daria Nicolodi, quelqu’un qui a beaucoup compté dans ma vie », confie Dario Argento. Loin des provocations pour lesquelles il est réputé, Gaspar Noé entoure cette fois ses personnages d’une grande tendresse. Vortex est une œuvre aussi poignante que mature qui évoque davantage Amour de Michael Haneke qu’Irréversible.

« J’ai aussi accepté parce que Gaspar m’a garanti que je n’aurais pas de texte à apprendre, précise Dario Argento. A l’origine, le scénario faisait douze pages ! Mais le personnage me ressemble parce qu’il aime le cinéma. Il m’était facile de me projeter. » Une scène savoureuse confronte le réalisateur devenu acteur à des critiques français le temps d’un conversation à haute teneur cinéphilique. « Gaspar a dû couper car on s’est laissé entraîner par notre passion commune », se souvient Dario Argento.

La passion avant tout

« Passion » est le maître-mot de ce film intensément beau. « Vortex est avant tout une histoire d’amour, entre homme et femme, entre parents et enfants. Je n’avais qu’à me laisser porter pendant le mois et demi qu’a duré le tournage. Je me suis mis au service de Gaspar. » Le spectateur est pris aux tripes par l’épreuve que subit cet homme en fin de vie face à la déchéance de celle qu’il aime.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by Caroline Vié (@caroklouk2)



« La différence avec mes films, c’est que Vortex est réaliste ce qui le rend très fort », précise Dario Argento. Il ne se voit pas rendre la pareille à Gaspar Noé en le faisant jouer dans l'un de ses films. « C’est trop difficile de diriger un réalisateur, plaisante-il. Je ne m’y risquerais pas ! » Il a cependant repris le chemin des plateaux pour le giallo Occhiali Neri dont il a confié le role principal à sa fille Asia.