Netflix va poser ses caméras à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) cet été. Le géant américain du streaming se prépare en effet à tourner une fiction qui se déroulera pendant la Seconde guerre mondiale. On ignore encore qui sera à l’affiche du film et quel en sera l’histoire. Mais la grande majorité des scènes devraient être tournées dans la cité corsaire entre fin et début juillet.

Pour les besoins du tournage, l’équipe de production est à la recherche d’hommes ou de femmes habitant Saint-Malo ou les communes voisines afin de recréer des scènes de vie de la Seconde Guerre mondiale. Les figurants incarneront des habitants de la ville (de 18 à 75 ans) ou des soldats allemands (de 18 à 30 ans). « Aucune expérience de figuration requise », précise l’annonce qui vient d’être mise en ligne sur le site Cast Prod​.