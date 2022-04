Une annonce qui claque ! Depuis la cérémonie des Oscars, le 27 mars dernier, et la gifle infligée par Will Smith à Chris Rock, il n’y a pas un jour sans que les stars comme les spectateurs ne donnent leur avis sur la question. Et, selon une publication virale sur les réseaux sociaux, c’est l’auteur de la blague visant Jada Pinkett-Smith qui aurait fait son mea culpa.

« Je m’excuse sincèrement auprès de mes amis Jada Pinkett-Smith, Will Smith et le reste de la famille Smith pour le manque de respect et le mépris que j’ai affiché et qui a malheureusement été diffusé pour le monde entier », aurait, selon ce message, écrit Chris Rock au lendemain de la cérémonie.

Capture d'écran du post devenu viral sur le Facebook francophone. - Capture d'écran Facebook

Des excuses reprises sur les médias anglophones et francophones

Dans un long message, l’humoriste témoignerait d’une prise de conscience sur la portée de ses mots : « En tant que comédien, il peut être difficile de comprendre quelles lignes doivent être franchies et lesquelles ne le sont pas. Hier soir, j’ai franchi une ligne que je n’aurais pas dû et j’ai payé le prix énorme de ma réputation d’humoriste de renom. »

Ce message est repris mot pour mot par des dizaines de comptes sur Facebook, dont certains en français. L'un d'entre eux commence par un accrocheur « ENORME !!! La déclaration de Chris Rock concernant les Oscars d’hier soir. » Vu près de 60.000 fois, il est accompagné d’un portrait de Chris Rock.

FAKE OFF

Si les fans de Jada Pinkett-Smith et de son mari pourraient voir ces excuses d’un bon œil, ils vont toutefois être déçus. En effet, malgré la viralité de ce message d’apaisement et l’engouement qu’il peut susciter, l’humoriste n’a pas publié de message en ce sens. Dès le 29 mars, l’entourage de Chris Rock a démenti la rumeur auprès d’une rédactrice en chef du magazine Hollywood Reporter, Rebecca Keegan, ainsi qu’à l'agence de presse américaine Associated Press.

L’Agence France presse (AFP) a pu contacter l’équipe de communication de l’humoriste le 30 mars, qui a déclaré : « Ces excuses sont FAUSSES. » De plus, aucun réseau social de Chris Rock n’affiche le message d’excuses, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Mercredi, Chris Rock était à Boston pour la première date de son spectacle depuis la gifle reçue aux Oscars. Il s’est exprimé sur l’incident, comme l’ont relaté plusieurs médias américains, dont Variety. Le magazine rapporte les propos de l’humoriste, qui a démarré son spectacle en expliquant qu’il était « encore en train de digérer ce qui s’est passé », avant d’ironiser : « Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça… j’ai un spectacle entier que j’ai écrit avant le week-end dernier ! »

Des excuses toutefois, il y en a bien eu dans cette affaire. Mais elles ont été le fait de Will Smith, l’auteur de la gifle, qui a posté, sur son compte Instagram, un message dans lequel il demande pardon à Chris Rock : « Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j’ai fait était déplacé et j’ai eu tort. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi de manière émotionnelle. » Jada Pinkett-Smith, cible de la blague de Chris Rock s’est également exprimée sur Instagram en postant un message d'apaisement.