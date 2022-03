Il n’aura finalement pas lieu. Prévu pour se tenir à partir de jeudi au Katorza à Nantes, le festival Univerciné russe, qui devait présenter des films russes ou traitant de la Russie, est finalement reporté, annoncent les organisateurs ce lundi. Les contraintes d’organisation et les critiques suscitées par l’événement dans le contexte de guerre en Ukraine ont poussé à cette décision.

« Dans l’impossibilité de projeter une partie des films programmés et d’accueillir tous les invités pressentis, l’association Univerciné annonce l’annulation du festival Univerciné aux dates prévues, soit du 31 mars au 3 avril, et son report à une date ultérieure, non connue à ce jour », expliquent-ils dans un communiqué.

« Une grande indignation des citoyens d’Ukraine »

Rendez-vous annuel, le festival avait été profondément modifié en raison du contexte international. L’événement avait été rebaptisé « Entre Lviv et l’Oural », la durée avait été raccourcie, les moments festifs avaient été supprimés, un logo « non à la guerre » avait été ajouté sur l’affiche et la programmation avait été revue pour ne retenir que des films de réalisateurs « qui dans leurs œuvres ou par leurs prises de position s’opposent à la guerre et interrogent le contexte ».

Mais cela n’avait pas empêché l’événement de s’attirer des critiques. Notamment celle de l’association franco-ukrainienne Tryzub. « Le format de ce festival et plus encore son nom (« Entre Lviv et l’Oural ») provoque une grande indignation des citoyens ordinaires d’Ukraine. Cela est considéré comme propageant l’idée que Poutine a déjà annexé l’Ukraine, ce que diffuse également la propagande du gouvernement russe », déplore Tryzub sur son site Internet, laquelle réfute faire preuve de « radicalisme ».

Les regrets des organisateurs

Le maire de Lviv (Ukraine) avait, lui-même, réagi négativement la semaine passée, dénonçant, via les réseaux sociaux, une manifestation « illogique, biaisée et inhumaine » compte tenu de la guerre se jouant dans sa ville. Il demandait son remplacement par un festival consacré uniquement au cinéma ukrainien. En parallèle, une pétition réclamait l’annulation du festival.

Les organisateurs regrettent que « la création cinématographique ambitieuse et engagée, qui avait été sélectionnée, reste inaccessible au moment même où elle aurait pu contribuer à une appréhension intellectuellement fine et aiguisée de l’époque douloureuse que nous traversons ».

Outre le cinéma russe, Univerciné​ consacre aussi un cycle annuel aux films allemands, britanniques et italiens.