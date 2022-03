L’image a fait le tour du monde dans la nuit de dimanche à lundi. Sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles, un Will Smith furieux est monté pour frapper violemment Chris Rock. La raison ? Quelques instants plus tôt, le comique avait fait une blague sur la coupe de cheveux de sa femme, Jada Pinkett (qui souffre d’alopécie), lui demandant si elle allait jouer dans GI Jane 2 (dans le premier opus, Demi Moore s’engage dans l’armée et doit se raser les cheveux).

Ce que beaucoup de spectateurs n’ont pas vu, c’est ce qu’il s’est passé après cette séquence choquante. Comme l’ont montré des images diffusées par des membres du public et partagées sur les réseaux sociaux, juste après le clash, Will Smith s’est retrouvé encadré par Bradley Cooper, Tyler Perry et Denzel Washington. Ses trois collègues lui ont parlé pour le ramener à la raison.

Discussion apaisée

Après avoir fini de parler avec son confrère, Bradley Cooper a fini par l’enlacer avant de retourner à son siège, Will Smith semblant plus calme. L’ancienne star du Prince de Bel-Air a aussi passé un certain temps à discuter avec un membre de son équipe de communication (qui s’est ensuite entretenu avec Jada Pinkett Smith), comme l’ajoute People.

La seule information sur ce qui s’est échangé lors de cette intervention amicale vient de Will Smith lui-même. Lors de son discours, alors qu’il venait d’accepter le prix du Meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, il s’est excusé, avant de révéler les mots de son ami : « Denzel vient de me dire : "Au moment où tu es au plus haut, fais attention, c’est là que le diable vient te chercher" ».

L'acteur Bradley Cooper parlant à son collègue Will Smith juste après sa gifle à Chris Rock aux Oscars - Los Angeles Times/Polaris/Starface

Lors de son apparition quelques minutes plus tard, le rappeur P. Diddy a annoncé qu’il comptait intervenir pour rétablir la paix entre les deux stars. « Will et Chris, on va régler ça comme une famille. Mais pour le moment, on va continuer à avancer, avec de l’amour », a-t-il lancé.