C’est un triomphe pour CODA. Cette comédie adaptée de La Famille Bélier qui suit la vie compliquée d’une famille sourde et de leur fille entendante, a reçu dimanche soir la récompense suprême des Oscars.

Cette victoire permet aussi à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l’emporter aux Oscars dans la catégorie phare du meilleur long-métrage. Cette statuette s’ajoute à l’Oscar du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur.

Un acronyme signifiant « enfant entendant de parents sourds »

Remake du film français La Famille Bélier d’Eric Lartigau (2014), le spectateur suit Ruby, une lycéenne, qui jongle entre ses ambitions musicales et la dépendance de sa famille à son égard pour communiquer avec le monde des « entendants ». Le titre est l’acronyme de « Child of deaf adult », qui signifie littéralement « enfant entendant de parents sourds ».

« Merci à l’Académie de nous permettre de faire entrer CODA dans l’histoire » a déclaré le producteur français Philippe Rousselet en recevant cette statuette. CODA avait été raflé par Apple TV+ à l’issue d’une âpre bataille de surenchères après le succès du film lors de sa présentation au festival indépendant de Sundance. Il avait atteint le montant record de 25 millions de dollars.

Un petit budget

Selon les spécialistes de Hollywood, le film réalisé par Sian Heder s’était contenté d’un budget de seulement dix millions, grâce notamment à l’absence de vedettes et de lieux de tournage coûteux. Alors que La Famille Bélier alignait des acteurs entendants, ce qui avait suscité certaines critiques, CODA a fait le choix de privilégier l’authenticité en employant des artistes sourds. Parmi eux on retrouve Marlee Matlin, Oscar de la meilleure actrice pour Les Enfants du silence (1987), qui campe une mère excentrique et vulnérable. Le père de Ruby est joué avec beaucoup d’humour par Troy Kotsur, lui-même lauréat de l’Oscar du meilleur second rôle masculin.