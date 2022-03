Cyrano de Joe Wright a perdu son nez et ses tirades légendaires. Mais il profite pleinement de la petite taille de Peter Dinklage , nouvel enjeu d’une comédie musicale très librement adaptée de la pièce d’Edmond Rostand. Le comédien de 1,35 mètre, connu du grand public pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, ne manque pas d’humour pour évoquer son personnage qui restera peut-être comme l’un des meilleurs Cyrano jamais vus au cinéma.

« Ce qui me différencie des Cyrano qui m’ont précédé est simple, explique Peter Dinklage à 20 Minutes. Eux enlevaient leur nez en sortant de scène alors que ma taille reste la même une fois les projecteurs éteints. Remplacer son nez par ma taille rend peut-être ce Cyrano plus crédible encore, avec ses complexes qui l’empêchent d’avouer ses sentiments de peur d’être repoussé. »

Un Cyrano pas comme les autres

Amoureux fou de Roxanne (Haley Bennett) mais incapable de lui dévoiler sa flamme, Cyrano préfère, comme dans la pièce de Rostand, favoriser la passion de son ami Christian, pas malin mais bien bâti. « Il est exaspérant, s’amuse Peter Dinklage. On a envie de le secouer pour l’obliger à avouer son amour. » Son Cyrano, particulièrement touchant, est si convaincant que le spectateur peine à comprendre que Roxanne ne lui tombe pas dans les bras. « Il ne lui en laisse pas vraiment l’opportunité, insiste Peter Dinklage. Sa façon de penser que Roxanne est trop bien pour lui a aussi quelque chose de méprisant pour elle, parce qu’il ne l’estime pas assez intelligente pour passer outre son physique. »

Ce Cyrano à la belle voix grave et à l’humour ravageur est fort séduisant, témoignant du charisme éblouissant de Peter Dinklage comme de son courage pour aborder des rôles où on ne l’attend pas. « Cette pièce est indémodable parce qu’elle plonge au plus profond de l’âme humaine, insiste l’acteur. Elle fait partie de ces classiques dont on peut décliner la thématique à l’envi. » La tirade du nez remplacée par une chanson sur la taille de Peter Dinklage est très émouvante.

Cette nouvelle version peut étonner, voire déranger, par ses passages chantés qui « ont constitué un véritable défi pour moi, bien plus que les scènes de combats », avoue Peter Dinklage. L’acteur est pourtant aussi à l’aise l’épée à la main que la chanson à la bouche. Et si l’ensemble échappe au ridicule, c’est grâce à sa performance brillante mettant en avant le côté écorché vif d’un personnage profondément attendrissant.