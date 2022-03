C’est reparti ! Sonic, le film ayant récolté près 320 millions de dollars au box-office international, le hérisson bleu reprend sa course sur les écrans ! Sonic 2 le film est toujours réalisé par Jeff Fowler avec Jim Carrey, James Marsden et Malik Bentalah (qui prête de nouveau sa voix au héros dans la version française).

Le hérisson bleu va devoir foncer plus que jamais pour empêcher le toujours plus odieux Dr Robotnik de mettre la main sur une émeraude qui lui permettrait de détruire le monde. « Nous avons cherché à en donner toujours plus aux spectateurs tant du point de vue du cœur que de l’humour et de l’action », explique le réalisateur dans le dossier de presse.

Jim Carrey au max !

Cette surenchère est évidente dans la performance de Jim Carrey qui se lâche complètement en Robotnik déjanté aux moustaches impressionnantes. « J’ai voulu retrouver l’énergie dans l’absurde que les fans adorent, confie-t-il. J’ai laissé libre cours à ma fantaisie comme je l’avais fait pour Ace Ventura, The Mask ou Dumb & Dumber. » Et il n’est pas le seul car un nouveau héros est venu compléter la distribution du côté des mauvais sujets : Knuckles, boule de piquants agressive doublée par Idris Elba dans la version originale.

Sonic 2 parodie les films de superhéros avec bonne humeur en retrouvant l’énergie des jeux vidéos qui ont révélé le personnage. Le cocktail entre les prises de vues réelles et animation plus fluide que dans le premier volet devrait mettre les amoureux de Sonic en joie alors qu’un troisième opus est d’ores et déjà en chantier. Sonic 2 fait voir la vie en bleu.