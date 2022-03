C’est un suspense sur les chapeaux de roues que propose Michael Bay pour Ambulance. Le roi du cinéma d’action hollywoodien entraîne le cambrioleur Jake Gyllenhaal et son frère adoptif joué par Yahya Abdul-Mateen II à bord de ce véhicule prioritaire en compagnie d’une infirmière ( Eiza Gonzalez) et d’un flic blessé ( Jackson White). Leur but ? Echapper aux forces de l’ordre qui veulent les coincer dans les rues de Los Angeles après un casse qui a mal tourné.

Les deux comédiens très complices nous ont parlé à 20 Minutes de cette expérience intense qui délivre un message très critique sur les Etats-Unis et la façon dont les pauvres y sont traités. « C’est bien de passer par un blockbuster comme celui-ci pour parler de choses sérieuses, explique Yahya Abdul-Mateen II. Le film va attirer un public jeune qui ne serait probablement pas allé voir une œuvre plus sérieuse. »

A fond la caisse

Le comédien, vu dans Candyman et Matrix : Resurrection, incarne un ancien soldat contraint de commettre un hold-up pour payer les soins de sa femme atteindre d’un cancer. « Son personnage apporte une dimension sociale à ce film d’action, martèle Jake Gyllenhaal. De même que le fait que nous soyons frères dans le film délivre un signal important contre le racisme. » Malgré leur relation explosive, les deux hommes se serrent les coudes dans l’adversité et des soucis, ils en rencontrent au fil d’une cavale incroyablement intense.

« Nous tournions la plupart du temps dans un espace très exigu ce qui favorisait le côté explosif de nos prestations, insiste Yahya Abdul-Mateen II. Michael Bay maintenait constamment la pression. Il perçoit instinctivement quand on a tendance à se relâcher. » Le spectateur est aussi tendu qu’eux tandis qu’ils parcourent Los Angeles à fond la caisse, poursuivis en voiture, deux-roues et hélicoptères. « Michael montre aussi un Los Angeles atypique, précise Jake Gyllenhaal. C’était aussi un choix de ne pas tourner dans des quartiers luxueux. »

Au cœur du chaos

Fable vitaminée qui égratigne le rêve américain, Ambulance ne laisse aucun répit au public. « Le film brouille les codes entre le Bien et le Mal, déclare Yahya Abdul-Mateen II. Les personnages ne sont pas manichéens ce que je trouve original dans une production de ce genre. » Ces deux frères évoluant entre complicité et franche opposition peuvent être touchants ou effrayants selon les circonstances. Michael Bay a donné de beaux rôles à des acteurs qui parviennent à exister au cœur du chaos.