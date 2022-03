Bouli Lanners est un sentimental, ce qu'il n'a jamais caché. Ni comme comédien dans la série Hippocrate, ni dans ses propres films depuis Eldorado ou Les Premiers, les derniers. L'acteur et réalisateur belge va encore plus loin dans L'Ombre d'un mensonge , histoire d'amour tendre qui bouleverse le spectateur.

Face à la lumineuse Michelle Fairley, connue pour son rôle de Lady Catelyn Stark dans Game of Thrones, il incarne un homme, rendu amnésique après un AVC, à qui sa voisine solitaire va faire croire qu’ils vivaient une histoire d’amour ensemble avant son accident. « Je n’ai pas écrit l’histoire pour la jouer moi-même, précise Bouli Lanners à 20 Minutes. Mais, une fois que les circonstances m’ont poussé à le faire, je m’y suis retrouvé plus que je ne l’aurais pensé. » Lâché par son comédien pour cause de pandémie, il s’est glissé lui-même dans la peau de cet étranger à l’accent chantant apprivoisant les habitants d’une île écossaise sauvage.

Une histoire personnelle

« Ce film m’est très personnel, reconnaît Bouli Lanners. Ma femme aussi a dû faire le premier pas avec moi, il y a vingt-deux ans parce que j’étais trop timide pour me lancer. » Jamais il ne s’est autant dévoilé que dans cette histoire d’amour où il s’autorise à montrer ses sentiments à nu mais pas son corps. « J’ai hésité à mettre une scène de sexe, mais je me suis dit que ce n’était pas nécessaire pour qu’on comprenne la tendresse qui émane de personnages qui n’ont plus 20 ans depuis un bon moment. » La pudeur nimbant ce récit serre la gorge et fait battre le cœur d’un spectateur immédiatement solidaire du couple.

« Me diriger dans une histoire d’amour n’avait rien de naturel pour moi, surtout en anglais, se souvient Bouli Lanners. Mais comme il me fallait quelqu’un au physique ordinaire, j’ai fini par me lancer et je me demande maintenant si ma timidité face au rôle n’a pas servi le personnage. » Jamais le comédien n’a été aussi bouleversant que dans la peau de Phil. Philippe est d’ailleurs le vrai prénom de Bouli qui a choisi de tourner sur l’île de Lewis où il a effectué de nombreux séjours en vacances avant le tournage. « OK, concède-t-il, j’étais peut-être un peu dans le déni en disant que le rôle n’est pas moi. »

L’Ombre d’un mensonge marque en tout cas l’incursion du cinéaste dans un domaine plus populaire et accessible que ses précédentes réalisations. « J’espère ne pas décevoir ceux qui ont apprécié mes autres films », soupire Bouli Lanners. Ce très beau film au romantisme discret fait apprécier son talent plus que jamais.