Selon les informations de Variety, le biopic d’Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, avec Austin Butler dans le rôle-titre, sera présenté en avant-première au prochain Festival de Cannes. Le film pourrait même faire l’ouverture de cette 75e édition le 17 mai, si le film sort le même jour dans les salles françaises. Il est pour l’instant encore daté au mercredi 22 juin. Baz Luhrmann a déjà ouvert le Festival de Cannes à deux reprises, en 2001 avec Moulin Rouge et en 2013 avec Gatsby le magnifique.

Variety parie également sur la présence de Top Gun : Maverick avec Tom Cruise en hors-compétition, « le blockbuster planétaire dont rêve le délégué général du festival Thierry Frémaux depuis 2020 ». Sont aussi pressentis sur la Croisette : Three Thousand Years of Longing de George Miller, Crimes of the Future de David Cronenberg, Broker de Hirokazu Kore-eda, ou Decision to Leave de Park Chan-wook. La sélection de Cannes 2022 doit être dévoilée la deuxième ou troisième semaine d’avril.