Personne ne l’avait vu venir. Dix ans après De l’autre côté du périph, le buddy movie avec Omar Sy et Laurent Lafitte connaît une suite, prévue sur Netflix le 6 mai prochain. Il faut dire que cette comédie policière avait connu un petit succès en salle, avec plus de 2 millions d’entrées, mais aussi et surtout que la plateforme compte bien capitaliser sur sa collaboration avec Omar Sy et le succès de Lupin. C’est d’ailleurs le réalisateur de la série, Louis Leterrier qui prend la suite de David Charhon derrière la caméra. Et ça se voit dans un premier teaser, avec une suite clairement plus orientée action.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Dans Loin du périph, Ousmane (Omar Sy) et François (Laurent Lafitte), doivent à nouveau faire équipe, à contre coeur bien sûr. Leur destination est cette fois bien plus loin que l’autre côté du périph, puisqu’ils mettent cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. Mais, alors qu’ils pensent avoir élucidé l’affaire, Ousmane et François découvrent une réalité bien plus terrifiante.