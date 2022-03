La 75e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai, sera à n’en pas douter marquée par une nouvelle image. Après le remplacement de Canal+ par France Télévisions et Brut comme médias partenaires, un changement dont les premières implications doivent être dévoilées lors d’une conférence de presse jeudi, un autre partenaire officiel a été annoncé mardi : le réseau social TikTok, royaume de la vidéo ultra-courte prisé des adolescents.

Le festival sous un angle singulier

« TikTok offrira à cet événement culturel majeur, aux œuvres présentées et à tous ses talents, une large visibilité auprès de plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde », promet le réseau social, filiale du groupe chinois ByteDance, dans un communiqué. Il promet notamment de faire découvrir « sous un angle singulier, les coulisses du festival, la célèbre montée des marches ou des rencontres avec des artistes », et lance une compétition de vidéos courtes dont les lauréats se verront remettre leurs prix pendant le festival.

Ce partenariat « nous permettra de partager la magie du festival avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile », a ajouté le délégué général du festival, Thierry Frémaux, cité dans le communiqué. TikTok rejoint ainsi la liste des partenaires officiels du festival comme le joaillier Chopard, qui fabrique la Palme d’Or, les voitures BMW ou le géant du luxe Kering.