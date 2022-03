Ce n’est plus une collaboration mais une idylle. Après les succès de Free Guy au cinéma et Adam à travers le temps sur Netflix depuis vendredi, l’acteur Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy vont se retrouver pour un nouveau film et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du troisième Deadpool. Une suite attendue depuis maintenant 4 ans et le premier à sortir sous l'égide de Marvel Studios, depuis le rachat de la Fox par Disney.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022

Ryan Reynolds a teasé l’annonce vendredi sur les réseaux sociaux avec une affiche réunissant ses personnages de Free Guy, Adam à travers le temps et donc Deadpool, et ce commentaire : « Le troisième film de ma trilogie Shawn Levy sera un peu plus rentre-dedans ». Une information confirmée par le Hollywood Reporter, qui rapporte que le réalisateur de La Nuit au musée ou Real Steel est en négociations pour réaliser Deadpool 3. Les scénaristes des deux premiers épisodes, Rhett Reese et Paul Wernick, seront également de la partie.