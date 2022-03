Malgré la crise sanitaire, l’année 2021 s’est terminée avec un nombre record de tournages sur la Riviera. L’extrême sud-est a accueilli 510 équipes (+35 % par rapport à 2019), soit 1.863 journées de productions (+55 %), selon un bilan diffusé ce lundi par la Commission du Film Côte d’Azur – France.

Et l’organisme prévoit déjà « une dynamique prometteuse » pour 2022, avec « entre 5 et 15 demandes de tournage par mois » et de prestigieuses têtes d’affiche, dont Diane Kruger, Camille Cottin et Tomer Sisley.

L’actrice allemande vue dans Troie et Inglorious Bastards y tournera Visions, le prochain film de Yann Gozlan (Boîte noire) avec Mathieu Kassovitz et l’Espagnole Marta Nieto. La star de Dix pour cent, elle, mettra en boîte Toni en famille, le nouveau long-métrage du réalisateur azuréen Nathan Ambrosioni (Les drapeaux de papier). Tomer Sisley devrait de son côté être là pendant vingt et un jours pour une fiction de TF1 : Comme un fils.

Cannes, star d’une série

Ces trois tournages, prévus cet été, seront précédés par la production de deux séries d’importances dès ce printemps. Ouija, en six épisodes réalisés par le producteur de Baron noir Thomas Bourguignon pour France Télévisions, plongera les téléspectateurs dans un univers surnaturel. Au total, 67 jours de tournage sont programmés entre mars et juillet, dans l’arrière-pays niçois, entre autres à Utelle, Lantosque et Sospel.

La cité des festivals sera également la star de Cannes Confidential, une série de six premiers épisodes enregistrés en Anglais pour une diffusion mondiale et produite par Drama Corp. Deux mois de tournage sont prévus. Elle mettra en scène « un duo improbable avec une policière locale idéaliste alliée à un ancien faussaire pour des enquêtes menées d’une façon peu orthodoxe », selon la production.