2005, le 15 mai. C’est le grand jour pour George Lucas. A Cannes, il présente La Revanche des Sith, le dernier film de la saga Star Wars qu’il a réalisé lui-même, avant de recevoir un trophée célébrant sa carrière sur le Queen Mary 2 amarré dans la baie.

Timidité maladive

George Lucas est un immense cinéaste mais pas l’homme le plus expansif de la galaxie. Malgré l’accueil triomphal du film le matin même, sa timidité maladive semble lui servir de prétexte à fuir le regard des privilégiés qui cherchent à le complimenter. Et on a beau être journaliste cinéma pour 20 Minutes, croiser un réalisateur de ce calibre reste impressionnant surtout quand on est soi-même fan de Star Wars.

A la fin de la cérémonie, je joue le tout pour le tout et me glisse à bord du canot qui reconduit le maestro sur la terre ferme. En poupe, George Lucas affronte les embruns avec un air digne de capitaine de navire dans la tourmente. Perdue pour perdue, je me lance : « Vous êtes… le roi du monde aujourd’hui ! » Chance inespérée : cette allusion à Titanic le fait rire. « Vous avez raison mais je suis un peu triste, me confie le cinéaste. Aujourd’hui, je suis en train de dire adieu à mes enfants. C’est la fin d’une histoire pour moi. » Hein, quoi ? Non ! Il ne peut pas faire ça et vous le lui affirmez sans même réfléchir. « Oh, ils continueront à exister sans moi », lance-t-il dans un sourire avant de quitter le canot. Et je le vois s’éloigner avec ses trophées en essayant d’éviter la foule qui l’attend sur la plage…