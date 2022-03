Elle est sublime Sabrina Ouazani dans Kung Fu Zorah de Mabrouk El Mechri ! Elle incarne une femme battue qui apprend les arts martiaux pour pouvoir donner une bonne leçon à son mari joué par Ramzy Bedia.

« Elle reste pour sa fille qui aime son père, explique la comédienne à 20 Minutes, mais elle n’est pas une femme faible pour autant. C’est une mère aimante qui veut le meilleur pour son enfant et tente d’éviter de lui faire voir la violence que lui fait subir son mari. » La rencontre de cette maman tendre avec un maître de kung-fu va changer sa vie et la relation avec son époux. « On n’a pas voulu en faire une victime. C’est une femme de 2022 qui s’accepte telle qu’elle est dans toute sa complexité », insiste Sabrina Ouazani.

Charisme et détermination

Entre la fiancée de Kill Bill et le gamin de Karaté Kid, Sabrina Ouazani donne naissance à un personnage dynamique et sensible dont le spectateur suit la métamorphose avec délices. Son professeur lui apprend notamment à utiliser des ustensiles de cuisine et les meubles de son appartement pour mettre en échec l’homme qui lève la main sur elle dès que leur fillette a le dos tourné. « On a pensé à La Guerre des Rose pour donner ce ton de comédie noire quand le couple s’affronte », reconnaît Sabrina Ouazani.

L’actrice avait fait du judo enfant mais elle a dû se plier à un entraînement de six et huit heures par jour pour atteindre le niveau de kung-fu exigé pour Zohra. « Pendant le confinement, le personnage ne me quittait pas. Certains Français faisaient la cuisine, moi je perfectionnais mes mouvements », se souvient-elle. Et le résultat est vraiment bluffant. Quand cette jeune femme fait le coup de poing face à des hommes plus forts qu’elle, on y croit. « Il fallait être très précis pour ne pas se blesser. Ramzy et moi avons beaucoup travaillé », dit-elle.

Les « fées » Bruce Lee et Jackie Chan se sont penchées sur le berceau de Sabrina Ouazani. « Mon père m’a initiée à leurs films, confie-t-elle. Il pratique le karaté et m’a aidée pour mon entraînement. J’étais heureuse qu’il soit fier de moi après avoir vu Kung-Fu Zorah. » Le spectateur aussi est enthousiaste devant la performance de la comédienne dont le charisme et la détermination éclairent Kung-Fu Zorah.