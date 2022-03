On ne s’attend pas à trouver un film comme Fresh de Mimi Cave sur Disney+ Et pourtant, cette comédie romantique et cannibale sera disponible dès ce vendredi dans la case Star. Sebastian Stan, vu récemment dans Pam et Tommy en partage la vedette avec Daisy Edgar-Jones, découverte en héroïne de la série Normal People.

« Ça fait drôle de voir le logo Disney au début du film, confie Mimi Cave à 20 Minutes. Je ne m’y attendais pas quand j’ai réalisé le film écrit part Lauryn Kahn ! » Fresh a fait son petit effet à Sundance avant d’arriver sur la plate-forme. Il faut dire que ce premier film commence comme une histoire d’amour un peu neuneu pour tourner au film d’horreur à l’humour très noir entre Barbaque et American Psycho.

Deux films en un

« On a choisi de placer le générique au moment où le scénario bascule pour mettre le spectateur en condition et le prévenir que le ton de l’histoire va changer », précise Lauryn Kahn, ex-assistante d’Adam McKay qui coproduit le film, à 20 Minutes. Et ce dernier va aller de surprise en surprise quand l’héroïne découvre que son petit ami si charmeur l’aime pour son corps d’une façon à laquelle elle n’était pas du tout préparée. « La représentation de la viande humaine constituait un défi, insiste Mimi Cave. Il fallait qu’elle ait l’air appétissante au premier abord mais que son apparence soit suffisamment étrange pour que le public se sente rapidement dégoûté. »

Un chef avait été engagé comme conseiller technique pour que la découpe des chairs soit réaliste et que les plats puissent être consommés par les acteurs. « Quand j’écrivais le scénario, je me demandais vraiment si on allait pouvoir représenter tout cela de façon supportable et Mimi a trouvé l’équilibre parfait pour montrer juste ce qu’il faut. » Si le film est à réserver à un public averti en raison de sa thématique, il ne sombre jamais dans le gore répugnant et garde suffisamment de recul pour ne pas être écœurant.

Fresh se révèle féroce pour décrire les relations entre hommes et femmes. « C’est cela que nous cherchions à décrire, martèle Mimi Cave. Cette histoire peut être prise comme une métaphore sur les rapports humains. » Son originalité et sa façon plutôt culottée de présenter l’amour sont des plus réjouissantes. Elles pourraient donner envie de considérer l’être aimé en se pourléchant les babines.