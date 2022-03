Ce n’est pas tous les jours que Gérard Depardieu se retrouve confronté à aussi impressionnant que lui ! Robuste de Clémence Meyer, découvert à la Semaine de la Critique cannoise en 2021, propose la confrontation réjouissante entre un acteur vieillissant joué par notre Gégé national et une jeune agente de sécurité incarnée par Déborah Lukumuena, césarisée en 2017 pour Divines d' Houda Benyamina.

Quand elle remplace l’assistant de la star, la jeune femme ne se doute pas qu’elle va avoir affaire à aussi forte partie. Quand il voit débarquer une gamine de 25 printemps, le comédien ne s’attend pas à tomber sur une telle personnalité. « C’est beau de confronter cet homme qui semble avoir vécu 150 vies à cette femme qui semble si combative et de comprendre qu’à l’intérieur de ces deux êtres se joue tout autre chose », déclare la cinéaste Clémence Meyer dans le dossier de presse. La méfiance et l’hostilité vont céder la place à la compréhension et à l’amitié.

Apprendre à baisser sa garde

Ce choc qu’on pourrait croire brutal débouche sur une histoire débordante de tendresse révélant les cœurs palpitants des protagonistes. Si le thème du film n’est pas original, une mise en scène délicate emporte l’adhésion pour un duo de cinéma parfaitement complémentaire. Les peurs et les désirs de leurs âges respectifs apparaissent progressivement venant contrebalancer le côté imposant de leur physique. Gérard Depardieu a confirmé dans Maigret de Patrice Leconte qu’il ne craint pas de montrer ses failles. Déborah Lukumuena en fait de même dans Robuste où chacun finit par baisser sa garde pour le plus grand profit du spectateur.