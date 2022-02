Au commencement était Hard Day (2014) de Kim Seong-hun, polar sud-coréen bourré d’humour noir. Sans répit, premier film de Régis Blondeau disponible sur Netflix ce vendredi, en est un remake dynamique avec Franck Gastambide dans le rôle d’un flic « ripoux » malchanceux qui enchaîne les catastrophes en essayant de sauver sa peau après avoir renversé un piéton sur une route déserte.

« J’ai adoré le film d’origine, explique Franck Gastambide à 20 Minutes. J’ai donc sauté sur l’opportunité de rependre le rôle. Et cela d’autant plus que Sans répit fait un peu la jonction entre mes comédies d’action et les films d’auteur dans lesquels j’ai pu tourner. » L’acteur est tout à fait à sa place dans cette réjouissante course contre la montre qui mérite bien son titre tant elle ne ménage pas le spectateur.

Un divertissement jouissif

Entre autres soucis, le héros se retrouve confronté à un collègue impressionnant de la birgade des Stups joué par Simon Abkarian qu’on a vu notamment face à Daniel Craig dans Casino Royale. « Pour un petit gars venu de sa banlieue comme moi, jouer avec un ancien méchant de James Bond, c’est vraiment chouette », s’émerveille Franck Gastambide. Leurs face-à-face font partie des moments particulièrement jouissifs d’un ensemble qui n’est pas avare en scènes d’action. « Après trois ans consacrés à ma série Validé, c’était un plaisir de faire de nouveau l’acteur avec un autre metteur en scène pour ce personnage très physique qu’on croise au plus mauvais moment de sa vie », ajoute le comédien. Il n’a pas voulu revoir le film coréen pour se laisser la latitude de « partir sur une page blanche sans avoir la tentation d’imiter l’acteur principal de la précédente version ». Il est tout aussi convaincant que Lee Sun-Gyun tant il rend son personnage attachant dans sa déveine.

Le spectateur ne regardera plus jamais des ballons de baudruche ou un container de la même façon après avoir vu Sans répit, qui joue la carte du rire grinçant tout autant que son modèle. « Ce remake offre une occasion de faire découvrir cette histoire au public français mais aussi international puisqu’il sera diffusé simultanément dans cent pays », précise Franck Gastambide. La jubilation de l’acteur comme le dynamisme de la mise en scène font de ce polar nerveux un vrai moment de divertissement décomplexé.