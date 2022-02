L’année 2021 a commencé en retard, mais le cinéma français nous a finalement gâtés par la qualité et la diversité de ses 171 longs-métrages sortis entre le 19 mai et le 31 décembre 2021. La liste des nommés aux César le prouve. D’ici l’ouverture de la 47e cérémonie présentée par Antoine de Caunes, ce vendredi en direct, en clair sur Canal+ et sur Europe 1 à 20h55, 4.363 professionnels du 7e Art auront choisi leurs préférés dans 24 catégories.

Quelques ultra-favoris émergent déjà, comme le très spectaculaire Sommet des Dieux de Patrick Imbert en long-métrage d’animation, Benoît Magimel comme acteur pour son rôle bouleversant de quadragénaire condamné par un cancer dans De son vivant d’Emmanuelle Bercot, et le road-movie japonais Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi en film étranger. Pour les autres catégories, plus ouvertes, trois scénarios semblent envisageables.

Si les votants ont les mêmes goûts que les exploitants de salles

Comme chaque année, le site Pro Ecran Total a interrogé plus de 2.000 exploitants de salles de cinéma sur leurs goûts. Des professionnels influents, car proches du public. Si les votants de l’Académie des César suivent leur avis, c’est Illusions perdues, inspiré de Balzac, qui l’emportera. Le film de Xavier Giannoli part déjà favori avec ses 15 nominations dont Vincent Lacoste et Benjamin Voisin. Autres films que les exploitants mettent en avant cette année : le thriller Boîte noire de Yann Gozlan avec Pierre Niney, le polar Bac Nord de Cédric Gimenez avec Gilles Lellouche et Aline, faux biopic de Céline Dion de et avec Valérie Lemercier. Cette dernière, nommée à la fois parmi les meilleures actrices et réalisatrices pourrait bien remporter la statuette de l’interprète et peut-être aussi celle de la meilleure musique.

Si les votants ont les mêmes goûts que les jurys de festivals de cinéma

Dans ce cas, pas de doute : L'Evénement d’Audrey Diwan remportera le trophée, comme lors de la cérémonie des Lumières de la presse internationale et du prix Alice Guy. Le lauréat du Lion d'or 2021 pourrait voir aussi sa comédienne Anamaria Vartolomei récompensée comme meilleur espoir féminin pour son rôle de jeune femme qui veut avorter dans la France des années 1960. Si l’Académie veut se montrer audacieuse, elle offrira la statuette de la meilleure réalisation à l’intrépide Julia Ducournau pour Titane, un délire tellement clivant qu’il ne concourt même pas au titre de meilleur film… Leos Carax peut aussi prétendre remporter la meilleure mise en scène, comme à Cannes et aux Lumières, même si on croit un peu moins aux chances d’Annette malgré notre enthousiasme pour ce film et pour la BO des Sparks.

Si les votants décident de n’en faire qu’à leur tête

Heureusement, la sélection est belle et pourrait promettre des surprises, si l’Académie décide de suivre son cœur ou de n’en faire qu’à sa tête. On verrait bien Onoda d’Arthur Harari, déjà récompensé par le Syndicat français de la critique de cinéma et le prix Louis-Delluc, souffler le César du scénario avec son histoire incroyable (mais vraie) de soldat japonais qui a continué seul la guerre pendant trente ans dans la jungle. EtLa Fracture de Catherine Corsini, comédie sociale à l’hôpital dont l’actrice – et véritable soignante - Aïssatou Diallo Sagna est une pure découverte, glaner aussi quelques récompenses…

Bref, on attend du suspense pour cette 47e Cérémonie. Seules certitudes, Isabelle Huppert remettra un César d’honneur à Cate Blanchett et 20 Minutes sera bien sur le pont pour suivre la remise des prix, en live et en coulisses et parler aux lauréats.