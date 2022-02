Pour la Paramount, il ne fait aucun doute que Sonic 2, qui débarque le 30 mars prochain dans les salles hexagonales, sera un franc succès. En effet, les studios ont révélé en début de semaine qu’un troisième film était d’ores et déjà en préparation. Mais ce n’est pas tout !

Le personnage de Tails qui va faire son apparition dans le second opus de la franchise avec la voix d’Idris Elba aura droit à une série spin-off à destination de la plateforme Paramount +.

Sonic bientôt à toutes les sauces

« Durant plus de trois décennies, l’univers de Sonic le Hérisson et ses personnages uniques et saisissants ont généré l’une des fanbase les plus passionnées qui soit. Nous avons hâte de continuer à collaborer avec Sega, (le producteur), Neal Moritz, et tous nos partenaires créatifs alors que nous explorons de nouvelles voies additionnelles afin de déployer la franchise », a déclaré Brian Robbins, patron de Paramount Pictures lors d’une conférence donnée devant les investisseurs et relayée par People.

Après une production marquée par quelques écueils, le premier film Sonic sorti en 2020 a rencontré un succès pour le moins inattendu, engrangeant pas moins de 320 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Reste à savoir si le second opus recevra le même accueil.