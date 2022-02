Doctor Strange avait déjà bien foutu le bordel dans le multivers dans Spiderman : No Way Home, « aidé » par Peter Parker, mais ce n’était rien comparé à ce qui l’attend dans son propre film, la suite Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée lors du Super Bowl, et il semble que les pouvoirs du sorcier aient brisé l’équilibre du multivers au point de lui créer un double maléfique, de faire passer Wanda du côté obscur, d’accueillir Miss America… et les X-Men ?

La folie des guests et des théories

Depuis le rachat de la Fox par Disney, ce n’était qu’une question de temps pour que les X-Men et les Quatre Fantastiques rejoinent le Marvel Cinematic Universe, et Doctor Strange 2 pourrait en être l’occasion. D’ailleurs – attention possible spoiler –, n’est-ce la voix de Patrick Stewart, alias Professeur Xavier, que l’on entend dans la bande-annonce ? D’autres fans sont également sûrs que Superior Iron Man sera dans le film.

Superior Iron Man ? Oui, un variant méchant d’Iron Man, ce qui impliquerait le retour de Robert Downey Jr. sous l’armure, à moins qu’il ne soit interprété, comme le veulent les rumeurs, par un acteur encore trop peu connu : Tom Cruise ? ! La folie du multivers s’emparera des salles obscures le 4 mai.